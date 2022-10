Día de la Alimentación: 10 consejos para manipular alimentos y prevenir enfermedades

Algunas de las recomendaciones emitidas por el Senasa para la manipulación de los alimentos son: separar los alimentos crudos de los cocidos, cocinar completamente los alimentos (en especial, carnes, pollos, huevos y pescados), mantener la cadena de frío de los alimentos enfriados de 0° C a 7° C y los congelados o supercongelados desde -12° C a - 18° C, según el producto, utilizar agua de red o potabilizarla antes de su consumo hirviendo o agregando dos gotas de cloro por litro.