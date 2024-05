Es arquera en Tucumán Rugby y se va a jugar en la liga universitaria de hockey de Estados Unidos

Que la hayan seleccionado fue un tanto sorpresivo para ella, porque justo el testeo coincidió con una convocatoria nacional para un entrenamiento especial en el Cenard. “Yo fui el primer día, me presenté y me fui. Volví el segundo, pero pensé: ‘listo, no quedo’. Son como 80 deportistas y, como mucho, ofrecen 10 becas”, afirmó con ansiedad. “Macu” todavia tiene esas horas muy latentes, no es para menos ya que fueron las que le cambiaron la vida.