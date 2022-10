Cinco claves para mantener seguro tu celular

¿Cuántas veces has leído los permisos que le das a tus aplicaciones? Seguramente jamás. No te preocupes, todos hacemos lo mismo. Pero es un error que puede vulnerar tus datos. Lo que pasa es que muchas veces las aplicaciones solicitan accesos: cosas como la cámara o el micrófono o incluso datos específicos como los que brindan la actividad física, el calendario, los contactos, los mensajes... Sin darnos cuenta, una de las aplicaciones que usamos puede llegar a tener toda nuestra información sensible. Y no hay de otra: la única manera de salvaguardar los datos es administrar manualmente los permisos. Recordá que “el que manda” sos vos: podés otorgar o denegar permisos, podés evitar que una app que tenía acceso (sin razón alguna) a tu micrófono o a tu ubicación, deje de tenerlo. Esto se puede realizar en ambos sistemas operativos: para hacerlo desde Android, tendrás que elegir la opción de “Permisos de aplicación”, y en Apple, tendrás que ir a la opción “Privacidad” de la Configuración.