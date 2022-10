Día de la Alimentación: que nadie quede atrás

“Nos enfrentamos a una crisis alimentaria internacional sin precedentes y todo indica que aún no hemos visto lo peor. En los últimos tres años las cifras del hambre han alcanzado repetidamente nuevos picos. Déjenme ser claro: las cosas pueden empeorar, y lo harán, a menos que haya un esfuerzo coordinado a gran escala para abordar las causas profundas de esta crisis. No podemos permitirnos otro año con cifras récord de hambre”, afirmó el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos que coordina la FAO, David Beasley. Esa iniciativa apunta a asistir, cuando concluya 2022, a más de 150 millones de personas. Por supuesto que no es suficiente, sobre todo en cinco países azotados por terribles hambrunas: Afganistán, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Yemen.