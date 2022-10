Una madre narrada por la ganadora del Nobel 2022

Comencé esta reseña con la frase inicial del libro. Creo que eso me anima a cerrarla con la frase que lo clausura: “Ya no volveré a oír su voz. Fue ella, con sus palabras, sus manos, sus gestos, su manera de reír y de caminar, la que une a la mujer que soy con la niña que fui. He perdido el último vínculo con el mundo del que he salido”.