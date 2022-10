El autor de una obra monumental

Fue profesor en Buenos Aires, Córdoba, las universidades de Cuyo, México, Colombia, Uruguay, Francia y los Estados Unidos. Recibió numerosos premios y Honoris Causa, pero solo me detendré en el otorgado por la Universidad Nacional de Tucumán. La Dra. Carmen Perilli dijo, ese día, que “Noé, como su homónimo bíblico, abrió el arca a todos los que pasamos por la teoría, la crítica y la literatura en estas latitudes”. A su regreso a Buenos Aires, café de por medio, me leyó su discurso con motivo del Honoris Causa, y me enorgulleció haber sido citado junto a otros cuatro intelectuales tucumanos.