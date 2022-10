Storani criticó a Mauricio Macri y deslizó la posibilidad de romper JxC

“El desafío ahora es intentar crear una alternativa política, cuando digo alternativa se refiere más a los contenidos. Y si no existen coincidencias, dar por terminado con esta experiencia. Porque es evidente que si no hay coincidencias desde el punto de vista de las propuestas... Nosotros somos industrialistas, defendemos las pequeñas y medianas empresas, tenemos una posición mucho más clara desde la defensa de la educación pública, de la salud pública. El radicalismo tiene una historia que no es compatible con muchas de las cosas que está manifestando en este momento Macri y algunos sectores”, aseveró Storani en Radio Con Vos.