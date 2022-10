Tenis ITF W25: “Globito” llegó en el momento justo para alegrar

El payaso “Globito” puso alegría al costado de la cancha principal de polvo de ladrillo. Sin querer, Emilio Humberto Mendez, pasó de ser espectador a protagonista. “Vine a ver y justo me dijeron que una de las chicas cumplía años”, contó Mendez. El empleado público es un deportista aficionado conocido por jugar 24 horas seguidas al tenis para recaudar mercadería destinada a alguna institución que lo necesite. Si bien entre sus gustos deportivos se anota el taekwondo y el ciclismo, el tenis es el que más lo motiva. “Justo fui a buscar el traje que lo hice en pandemia para que me vea mi nieta que está en Mendoza en el Día del Niño. Cuando me comentaron del cumpleaños hice la propuesta”, relató. Amarillo, turquesa, naranja, fucsia, amarillo y verde son los colores que forman parte del traje de “Globito”. Fue María Daniela Frascini la que fue sorprendida mientras almorzaba. Mendez entonó el cumpleaños feliz exclusivamente para la jugadora de 30 años que debutó con un triunfo ante la brasileña Beatriz Verdial que se retiró cuando perdía 5 a 0. “A los 15, estaba jugando un torneo y salí campeona. Da la casualidad que a los 30 acabo de pasar la primera ronda de un ITF W25 así que estoy contenta”, celebró la bonaerense que enfrentará, no antes de las 14.30, a la ucraniana, Valeriya Strakhova, cuarta favorita.