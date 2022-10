Reencuentro de las estrellas de “Volver al futuro”

Situaciones más íntimas tampoco faltaron durante la charla entre ambos actores. Por ejemplo, cuando Michael Fox habló sobre el Parkinson, enfermedad que sufre desde hace más de 30 años. “Fue lo mejor que me pasó en la vida. Le digo a la gente que es un regalo y me dicen que estoy loco. No lo cambiaría por nada. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que se me ha dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente“.