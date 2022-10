La Iglesia Católica repudió al presidente Bolsonaro

“Una semana después de la primera vuelta, está usando la máquina pública para su reelección. Es el primer presidente desde 1889 que gasta tanto dinero destinado al Estado para su reelección personal”, sostuvo Lula. El ex mandatario defendió que el PT incluyera en su campaña electoral para el balotaje un video del canal de YouTube de Bolsonaro de 2016, en el cual durante una entrevista con el diario The New York Times confiesa que quiso comer carne humana de un indígena que había fallecido, en el marco de una incursión que había realizado a la selva amazónica.