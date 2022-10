Rugby: en etapa de revelaciones

La cuarta fecha del Torneo del Interior rompió la tendencia favorable que habían mostrado las tres anteriores con respecto a los seis equipos tucumanos participantes: el único de los seis que pudo celebrar un triunfo fue Lawn Tennis, en el nivel B. Huirapuca pudo sostener su invicto con un empate, pero no le alcanzó para convertirse en el primer clasificado a cuartos de final. No obstante, quedó al borde: le bastará con sumar un punto en esta fecha o en la otra para asegurarse un lugar entre los mejores ocho. A partir de las 15.30 (hora en que se jugarán prácticamente todos los partidos), el campeón del NOA visitará a Mar del Plata RC, al que ya venció en Concepción. El otro que depende de sí mismo para abrochar su clasificación a cuartos esta misma tarde es Universitario. No será fácil, eso sí: visitará a La Tablada, líder de la Zona 2, al que de todos modos ya derrotó en Ojo de Agua. En caso de igualar o perder por siete tantos o menos, debería esperar un empate entre Jockey de Rosario y Teqüé. Sino, deberá esperar hasta la próxima fecha para conocer su destino.