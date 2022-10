Desalojo mapuche: una referente de Madres de Plaza de Mayo dijo que Aníbal Fernández debería renunciar

"Acababa de hablar con Isabel Huala, que me dijo que estaban reprimiendo, y Aníbal Fernández me dijo que no, que no habían reprimido a nadie y al rato apareció con que había ocho mujeres detenidas. Las llevaron forzadas, porque estaban defendiendo su tierra, su patrimonio ancestral. Basta de mentiras, basta de perseguir a las comunidades, que son hermanos nuestros", indicó.