Australia busca estudiantes argentinos y paga desde U$S 2.000 al mes

¿Cuánto se paga en Australia?

El salario mínimo en Australia para oficios no calificados arranca en los 812,60 dólares australianos la semana y es el más alto del mundo (equivale a U$S 522, casi U$S 2.100 mensuales). Este es el sueldo más bajo que se le puede pagar legalmente a un empleado en todo el país, sin importar que esté en Australia con visa de estudiante.