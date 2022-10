Cartas de lectores I: cumpleaños de Perón

Recientemente tuve la suerte de leer un libro sobre la vida de Juan Domingo Perón, desde su nacimiento hasta su fallecimiento, altamente testimonial y esclarecedor. Esta condición me lleva a la certeza que mi carta no provocará molestia política alguna, sino más bien ayudará a la opinión pública y en especial al peronismo a salir de la confusión histórica respecto de su natalicio y edad. He perdido la cuenta a cuántos actos de conmemoración he acudido todos los 8 de octubre, convencido que estábamos homenajeando a Perón en su cumpleaños y que había nacido en Lobos, provincia de Buenos Aires. El libro en cuestión fue escrito por el doctor Hipólito Barreiro, quien fuera médico personal en España desde 1964 hasta 1969 y consta de 395 páginas, con documentación escrita y fotográfica que hablan de la seriedad y dedicación conque fuera elaborado. Este maravilloso texto se llama “Juancito Sosa, el indio que cambió la historia”. Recomiendo acudir a las fojas 42 y 173 para ser breve y contundente. Finalmente, y en espera de que podamos enmendar esta involuntaria equivocación histórica, procedo a transmitir que el general Juan Domingo Perón nació en Roque Pérez el 7 de Octubre de 1893 en la casita de su madre, doña Juana Sosa y cumpliría 129.