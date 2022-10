La importancia de mantener alejada a la poliomielitis

Salud antes que nada. El Gobierno puso en marcha a principios de octubre un plan de vacunación, en el marco de una estrategia nacional, para inmunizar a niños y niñas, de 13 meses a cuatro años, once meses y 29 días, contra enfermedades como Sarampión, Rubeola, Papera y Poliomielitis. “Si bien no se están dando casos de Sarampión y Rubeola en Argentina, cada cuatro años se realiza la cobertura. Para acceder a la inmunización, deben traer DNI y carnet de vacunación. Es una vacuna gratuita, no requiere orden médica”, informó Natalia Vallejo, del Siprosa. En ese sentido, el referente de Inmunizaciones del Ministerio, Ricardo Cortéz, indicó que esta campaña se replica cada cuatro años en el país: “Las coberturas en los niños han disminuido como consecuencia de la pandemia, el aislamiento trajo algunos problemas en este sentido y es importante que las familias sepan que por más que los niños hayan recibido la triple viral al año de vida, pueden no haber respondido a la primera dosis, por lo cual se recomienda el refuerzo para asegurar la protección”.

Luego de casi tres años de pandemia, donde el principal interés estuvo puesto en la batalla contra el coronavirus, de a poco desde el ámbito nacional se recuperan los calendarios vacunatorios anuales. Lo mismo ya pasó con la gripe, sobre todo durante el invierno. Justamente en este caso, la idea es que los nodos de vacunación covid que rotan sus turnos los fines de semana puedan tener también disponible este refuerzo para que los padres que no puedan aprovechar la vacunación escolar que se llevará a cabo en días de semana o que tienen dificultades laborales para llevar a los vacunatorios a aquellos niños que todavía no están escolarizados, puedan recibirla también.

Creemos que la prevención es fundamental para evitar contagios, tanto como mantener alejadas enfermedades que justamente tras la pandemia, en algunos casos, han reaparecido en otros lugares del mundo. La actual campaña nacional de vacunación tiene el objetivo de alcanzar al 95 % o más de la población entre los 13 meses y los 4 años para sostener la eliminación de estas enfermedades en el país. El último caso de polio registrado en Argentina fue en 1984 en un niño salteño. Sin embargo, en las últimas semanas, países como Reino Unido y Estados Unidos detectaron el virus de la poliomielitis en aguas residuales. Así, aunque en Argentina no hay casos, según el informe Anual de Estatus de Erradicación, se encuentra categorizada como un territorio de alto riesgo para la reintroducción y eventual circulación de polio teniendo en cuenta las bajas coberturas, calidad de la vigilancia y determinantes sociales. Las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación registran un descenso sostenido desde el año 2017, lo que se vio agravado a partir de la pandemia de coronavirus con caídas promedio entre 10-15 puntos respecto a años previos. Por otra parte, las coberturas de vacunación antipoliomielítica durante el año 2021 alcanzaron niveles por debajo del 75 % para todas las edades a nivel nacional. En ese sentido, hoy hay 580.464 niños que pueden ser susceptibles al virus que causa la poliomielitis. También se estimó que 713.000 chicos se encuentran en la misma situación con respecto al sarampión. Por todo esto es que apuntalar la campaña de vacunación que inició el gobierno es fundamental para la prevención. Y alentar a los padres a que lleven a sus hijos a los nodos de vacunación es fundamental para que este proceso sea exitoso. Que la experiencia vivida con las vacunas de la covid sirva de ejemplo y se extienda para el resto de las enfermedades. Es fundamental el apoyo de toda la comunidad.