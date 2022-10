Crónica de un viaje a El Calafate

Kilómetros

En mi primer día en El Calafate, me invita a comer a un restaurant Francisco Muñoz. Es el director de Opi Santa Cruz, el medio santacruceño que denunció las irregularidades de su provincia. Cuando salimos, veo en una mesa a alguien cuyo rostro me resulta familiar y en un acto reflejo lo saludo mientras sigo caminando. El destinatario de mi saludo abre más los ojos cuando me ve salir con Francisco. Me entero luego que es Rudy Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner transformado en poderoso empresario. Y comprendo mejor las dificultades que genera la proximidad para el periodismo en esta provincia de poco más de 300.000 habitantes.