Crimen del hincha de San Martín: cesó la prisión preventiva para el primer detenido por el caso

El MPF solicitó la prohibición al joven de que se acerque a la familia de la víctima a un radio no menor a 500 metros -se pidieron rondas policiales diarias, debido a que el individuo vive a escasas cuadras de una de las viviendas de los familiares de la víctima-, y que también se abstenga de concurrir a los espectáculos deportivos de fútbol. "Para esto entendemos oportuno se libre un oficio a la Liga Tucumana de Fútbol para que comunique también a la Asociación del Fútbol Argentino acerca de la prohibición, en particular, a los partidos que dispute San Martín”, indicó Becerra. Los días en que juegue San Martín, Brahiam Roldán deberá presentarse en la comisaría de la jurisdicción para que se documente que no ha concurrido al partido.