A cuánto cerró el dólar blue este miércoles

En tanto, hoy el Banco Central (BCRA) compró otros U$S 300 millones y acumuló un saldo neto positivo de más de U$S 4.200 millones en el mes, en el epílogo del esquema cambiario diferencial para el sector agroexportador. Así, encadenó 17 jornadas consecutivas con fuertes compras de divisas (U$S 251 millones promedio).