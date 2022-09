Mario Leito: "venimos con un Twingo y estamos dispuestos a picarle a la Ferrari que viene cerca"

La billetera de los clubes

"Muchas veces me dicen qué refuerzos vamos a traer, pero nosotros no vamos a la góndola a ver qué hay; nosotros pasamos a ver lo que hay después que pasaron los 15 o 20 clubes que tienen mayores recursos que nosotros -insistió-. Nosotros nos tenemos que dar vuelta con lo que va quedando. De ahí, hay que elegir lo mejor, porque muchos de ellos en esas mesas opulentas de los porteños no los tienen en cuenta. Entonces, nosotros los tenemos en cuenta, los llevamos, le pagamos entiempo y forma, los ponemos bien y resulta que esos mismos que eran de ellos a nosotros nos rinden mucho más que a ellos; por ejemplo, Mateo Coronel", detalló.