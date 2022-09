Tenis adaptado: un pequeño “gigante”, decidido a ir por más

Ya había disfrutado de una gira realizada por Europa y ahora conoció Colombia. Lazarte aún no cae tras haberse consagrado dos veces en tierras “cafeteras”. De acuerdo a sus palabras, la exigencia a la que lo sometió su entrenador, fue motivo fundamental para poder ganar lo que ganó hasta acá. “Desde que planifiqué el viaje, el objetivo era ir y conseguir la mayor cantidad de puntos. Me entrené mucho para eso. No sé qué hice diferente a los demás, pero por suerte pude ganar”, afirmó el alumno del colegio Santa Rosa. “Con mi entrenador tengo un trato particular porque es muy competitivo y eso está bueno. Después de felicitarme, me dijo todos los errores que había cometido en la final, jaja”, bromeó. “De alguna manera, me hizo acostumbrarme a ese tipo de presión y está bueno que así sea”, agregó.