Los circuitos de corriente alterna no son fáciles de entender. Su comportamiento se describe mediante ecuaciones complejas que requieren conocimientos matemáticos avanzados. Edison era autodidacta, no había ido a la escuela y no tenía esos conocimientos. Por otra parte, había invertido mucho tiempo y recursos en la tecnología de corriente continua. Pasarse a la corriente alterna le habría resultado muy costoso. Eso condujo a un enfrentamiento con Tesla y la compañía Westinghouse, que había adoptado la corriente alterna, en lo que se llamó la guerra de las corrientes.