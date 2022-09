Álbum del Mundial: esta es la figurita imposible de conseguir

Es en este contexto, que conseguir ciertas figuritas se vuelve todo un desafío. Según las estadísticas sí hay una en específico que resulta más difícil de conseguir que las otras, y no es de sorprender que sea la de Lionel Messi, pero no por un error de distribución, aclaran los expertos, sino por su escaso intercambio. Muchos de los usuarios que reciben esta figurita, y ya la tienen, no la intercambian, sino que la guardan de recuerdo, aunque la tengan repetida.