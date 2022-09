El actor Tom Hardy se consagró campeón de un torneo de artes marciales

En la reñida instancia de semifinales, Hardy se batió a duelo con el veterano Danny Appleby, quien también brindó declaraciones a la prensa al concluir la competencia. “Es una persona muy amable, me sorprendí cuando apareció”, amplió, confirmando así que el actor acudió el evento sin anuncio previo. “Cuando lo vi, me dijo: ‘Olvidate de quién soy y hacé lo que normalmente hacés’. Es un hombre muy fuerte, no lo podés pensar como una celebridad, yo hice seis torneos y estuve en el podio en todas las ocasiones, pero él fue el competidor más difícil que me tocó”, manifestó Appleby, quien aseguró que Hardy está a la altura de su personaje de Bane en Batman: el caballero de la noche asciende.