Medallas en la Justicia por 30 años de trabajo

Sbdar se declaró como promotora, defensora y deportista de la implementación de la tecnología. Precisó que contar con estadísticas en tiempo real en el Poder Judicial permite diseñar e implementar muchísimas políticas nuevas. No obstante, reafirmó que “hay que apostar fuertemente a metas cualitativas, porque en la administración de justicia hay un componente que es infranqueable: el factor humano”. Según la vocal ese es el componente esencial. “Y digo esto –aclaró- porque una sentencia no es una ecuación; un tribunal o un juzgado no son máquinas de producir sentencias; no hay calculadora de justicia”. “Todos y todas las personas que trabajamos en el Poder Judicial somos una pieza clave en la organización social. Por eso hoy, quiero convocarlos y convocarlas a seguir trabajando por un mejor Poder Judicial, con la misma energía, con la misma alegría que el primer día, y con el capital y con la riqueza de nuestra experiencia”.