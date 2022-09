Jorge Lanata debió someterse a una operación

“Tengo un dolor en la cadera, pero antes de operarme, quieren hacerme una cosa que es como un par de agujeros en la cadera, para que el fémur se descomprima”, describió y añadió: “Si con esto se me va el dolor, no me tienen que operar”. “Es un bloqueo”, afirmó Feinmann y el periodista asintió. “Claro, eso me lo hacen mañana y es ambulatorio, me operan a las 8 de la mañana”, había contado.