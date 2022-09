Concejo de Concepción: debate por la transmisión de sesiones

La alianza Juntos por el Cambio (JxC) enfrenta un nuevo conflicto interno tras el freno puesto por los ediles oficialistas a la ejecución de un decreto promovido por el bloque del Partido de la Justicia Social (PJS) que dispone la transmisión de las sesiones ordinarias del cuerpo por un canal de You Tube. El cuerpo había sancionado por unanimidad la adhesión del municipio a la Ley 9.256 de Modernización de la Provincia. Luego los ediles “alfaristas” Jiménez y Katherina Mazzuco impulsaron la creación de una página Web a través de la cual se propone la transmisión en vivo de las deliberaciones del cuerpo. El titular del Concejo confiaba que el canal de transmisión de las sesiones iba a quedar formalizado una vez hecho el reglamento. Sin embargo los ediles de Cambiemos plantearon objeciones. “Quieren hacer otro decreto disponiendo los tipos de sesiones a ser transmitidas. Hay gran resistencia a los cambios y llama la atención que no se quiera poner en conocimiento de la sociedad la información. Debido a la pandemia no podemos sesionar con público y la transmisión por YouTube es una vía directa para llegar a la comunidad”, apuntó Mazzuco. “No nos oponemos, pero sí cuestionamos algunos puntos que no son claros. Hemos solicitado un informe para saber por qué la página figura a nombre de un particular, por ejemplo. Además tratándose de una página oficial debe ser gob.ar y sin embargo es com.ar. Por otro lado es fundamental reglamentar cómo funcionará, quién subirá la información y cómo se seleccionará” explicó la edil Silvia Romero, del oficialismo.