En el baño de su casa creó un material para la construcción hecho de vinaza

No es poco para algo que empezó en 2018 casi como un pasatiempo para matar la ansiedad. Alvarado recuerda: “no encontraba trabajo por ningún lado. Yo nací en Salta, pero vine a estudiar a Tucumán y tuve que dar marcha atrás. El desempleo genera de a ratos estrés y depresión, y, también, inspiración y creatividad. Ahora agradezco ese tiempo duro porque yo estaba investigando algunos microorganismos, y no dejaba de formarme y de leer estudios científicos. Siempre me gustó el área ambiental, y en aquel tiempo profundicé la indagación de los procesos que podían dar como resultado el aprovechamiento y la reutilización de algunos residuos. Ese es el origen de Brics”.