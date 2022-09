Roberto Sánchez: “Esto fue una movida de Rodríguez Larreta, no de Alfaro”

En diálogo con LA GACETA el ex intendente de Concepción advirtió que la reunión que se realizó en Capital Federal, y de la que participaron todos los referentes afines al aspirante a la presidencia de la Nación por JxC, “no representó una bendición o proclamación de candidato alguno”. “Fue una movida de Rodríguez Larreta y no de Alfaro. Así lo revela la foto”, insistió el presidente local de la UCR. Sánchez dijo estar confiado en que la interna en Tucumán de Juntos por el Cambio se dirimirá a través de la herramienta democrática que significa las PASO, o a través de otra alternativa que permita expresar la voluntad de la gente, pero sin apelar a la “dedocracia”. Por eso no ocultó su preocupación ante la posibilidad de que la Nación suspenda las Primarias Abiertas. Sánchez evitó emitir opinión confrontativa sobre la reunión que difundió el intendente capitalino a través de su cuenta de Twitter con el mensaje “el futuro comienza a escribirse”. Al encuentro Alfaro concurrió acompañado de su esposa la senadora nacional Beatriz Avila, los legisladores Raúl Pellegrini y Walter Berarducci y otros funcionarios municipales. Sin embargo, según los analistas, Rodríguez Larreta logró una impactante postal de los apoyos a su proyecto político. Tras posar junto a 150 dirigentes de Juntos por el Cambio de todo el país, reivindicó su estilo moderado y les aseguró a sus aliados: “Para sacar la Argentina adelante, no nos alcanza sólo con el gobierno nacional. Vamos a pelear para ganar en cada una de las provincias, en cada municipio y en cada rincón de la Argentina”. Junto a él estuvieron, entre otros, Rogelio Frigerio, diputado nacional por Entre Ríos; Luis Juez, senador nacional; Alfaro, Ignacio “Nacho” Torres, senador nacional por Chubut; Martín Maquieyra, diputado nacional por La Pampa; Gabriela Neme, diputada provincial de Formosa y Rubén Manzi, diputado por Catamarca.