CREA advirtió sobre la falta de diálogo

Negri hizo referencia a que una de las bases de las empresas CREA es que el objetivo tiene que ver con juntarse a compartir información, para mejorar no solo cada compañía, sino también a las personas y a los entornos en que se desenvuelve la producción agropecuaria. “Debemos entender que no existen empresas exitosas en entornos que no lo son. En el caso de la Argentina, uno de los problemas del entorno son las discusiones sectoriales y la falta de políticas de largo plazo. Muchas discusiones que se dan actualmente tienen que ver con cómo repartir la torta y no con cómo agrandarla La mirada está puesta muy en el corto plazo y no podemos mirar más allá”, dijo el titular de CREA.