Violencia, droga y corrupción en el fútbol tucumano

Los barras bravas no existen por generación espontánea, sino porque un sector los apoya económicamente y los protege. De otra manera, no se entendería que estos delincuentes sigan provocando desmanes y hasta muertes, cuando seguramente sus caras son conocidas por dirigentes, policías y jueces. Si los violentos son alimentados desde un sector de poder, es porque existe un gran negocio, de otro modo no se explicaría que la violencia no haya sido erradicada hace tiempo de las canchas de fútbol. De poco o nada, servirán las medidas que puedan tomarse o el diseño de una política de Estado si no hunde el bisturí hasta el fondo para que salgan a la luz todos los corruptos. En todo negocio hay alguien que gana y otro que pierde. Los vencedores hasta ahora han sido los violentos y sus protectores, mientras el que siempre pierde es el verdadero hincha que paga una entrada para ver al equipo de sus amores y no sabe si regresará con vida a su hogar. Sin él, el fútbol no existiría.