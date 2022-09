El Banco Central compró U$S 272 millones en el mercado

De esta forma, la entidad presidida por Miguel Pesce lleva siete jornadas seguidas engrosando reservas, ya que a la compra realizada hoy se suman los U$S 180 millones de ayer, los U$S 170 millones del lunes, los U$S 178 millones de la jornada del viernes pasado, los U$S 426 millones obtenidos el jueves, los U$S 140 millones adquiridos en la rueda del miércoles, y los U$S 300 millones de la jornada del martes.