Carlos III tiene apoyo, pero con condiciones

Desde que se convirtió en rey, ha repetido que seguirá el ejemplo de su madre. En su primer discurso televisado a la nación, señaló que su papel no sería el mismo ahora que era rey. “Mi vida cambiará, por supuesto, al asumir mis nuevas responsabilidades -dijo-. Ya no me será posible dedicar tanto tiempo y energías a las organizaciones benéficas y a los asuntos que tanto me importan”.