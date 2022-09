Jaldo respaldó la Ley de Narcomenudeo: "No vamos a permitir que Tucumán se convierta en Rosario"

“Meter presos a consumidores es lo más fácil, pero la ley de desfederalización no logró, bajo ningún punto de vista, ni reducir el consumo ni encarcelar a los traficantes. Es decir que han aumentado el negocio, las ganancias y el consumo, y los responsables de los eslabones más altos no están encarcelados. Entonces, que me expliquen cuál ha sido la ventaja de las leyes de desfederalización”, dijo el juez Erbetta en una entrevista con LA GACETA. Y advirtió que “la ley de narcomenudeo ha sido un fracaso en todos lados". "No me haría grandes expectativas”, sentenció.