Golf: Monroy, el dueño

“No venía embocando, pero le decía a mis amigos que debía tener paciencia porque ellos tampoco venían acertando”, explicó Monroy. Costilla, Monasterio y el campeón entregaron una tarjeta final de 275 golpes (-9) que derivó en el playoff disputado en el hoyo final. “Estaba re tranquilo. Trataba de jugar como lo venía haciendo. Intentaba no equivocarme porque esto es un juego de errores”, indicó el ganador por cuarta vez. Monroy, curiosamente, fue campeón en los tres campos en los que se jugó el Abierto del Norte: en 2010 y 2018 ganó en Alpa Sumaj; en 2016, cuando se jugó en Salta Polo Club y ahora en el Country. “Me encantaría que se volviera a jugar acá”, reconoció con una sonrisa de punta a punta. Y siguió diciendo entre risas: “ya no quiero otro campo, me paso para acá sin dudar”.