La “cosecha” de Massa: Aporte de organismos externos

De acuerdo con los anuncios oficiales, la incursión del ministro de Economía Sergio Massa por los Estados Unidos ha significado la confirmación de un desembolso de U$S 900 millones por parte del Banco Mundial y otros U$S 4.200 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de los cuales sólo U$S 1.200 millones de todos ellos serán destinados a engrosar las reservas del Banco Central, mientras que el resto tienen por finalidad el financiamiento de obras de infraestructura. Las inversiones se completan con U$S 250 millones por parte de una empresa alimenticia para desembarcar en la Argentina, y otros U$S 190 millones de una minera que ya habían sido confirmados un mes atrás.