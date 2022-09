Berni, sobre el atacante de Cristina Kirchner: "No es un sicario, cometió errores emocionales"

"El carácter de este personaje indica que no es un sicario extranjero narcotraficante que no le tiembla el pulso a la hora de matar. Creo que cometió algunos errores emocionales, porque se precipitó en la escena donde iba a llevar adelante sus planes y no atinó a cargar su arma", afirmó Berni, en diálogo con Radio 10.