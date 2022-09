Vulnerabilidad emocional en niños: ¿cómo ayudar a tu hijo a gestionar esta conducta?

En esta línea, la especialista aclara que las criaturas con mayor sensibilidad sufren más porque tienen la percepción de que no los aceptan, discriminan o no los tienen en cuenta. También precisa que esta situación no esta relacionada al bullying. “Lo que siempre recomiendo en estos casos es que quienes tienen esta característica estén en aulas donde el máximo de estudiantes sean 25. Porque cuando se supera ese máximo se pierden pueden tener dificultades”, cerró.