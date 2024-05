De la Liga a la Primera de Atlético Tucumán: ¿Quién es Facundo Bedmar?

Además, el ex jugador hizo mención a la manera en la que llegó al “decano”, algo que él conoce muy bien, porque le sucedió algo similar. “Lo lindo de esto es que es un chico que vino grande, eso significa que los tucumanos tienen esa posibilidad de mostrarse, el club les abre las puertas, el proceso es importante. Ojalá siga adquiriendo experiencia, nadie le regaló nada; él se ganó todo. Le dije que tiene que mantener los pies sobre la tierra, es un buen pibe que se sacrificó mucho. Tendrá cosas por corregir como todos, pero es un chico que desde que llegó no paró de crecer. En Reserva este año jugó muy bien, es un reflejo de que el fútbol tucumano tiene material, hay que formarlos, nada más. Valoro mucho a los que no tuvieron el proceso de estar desde chicos en Atlético, es difícil a veces salir de otro club y llegar a Atlético”, explicó Fontana.