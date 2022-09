Una marca propia de lo humano

Es así que el humor, en tanto participa de la función simbólica del lenguaje, pone en juego nuestra capacidad de interpretar: nos conduce a ejercitar un trabajo hermenéutico, un proceso de reconstrucción de un sentido oculto. Nos exige comprender, por lo tanto tiene la capacidad de hacernos pensar. Esto se hace patente cuando no entendemos un chiste del que otros se ríen y nos damos cuenta de que hay un algo que se nos escapa; advertimos ahí que hay algo que no estamos entendiendo y tratamos de descubrir un sentido que no es literal. En este aspecto, el humor tiene el poder de ocultar y desocultar sentidos, por esto puede resultar una poderosa herramienta para ejercer la crítica.