Video: polémica por el festejo de una tenista de 16 años manoseada por su padre y su entrenador

“Fue una gran experiencia para mí y estoy muy feliz por el US Open. Ya estoy deseando que lleguen los próximos torneos. He tenido buenos resultados, pero esta oponente realmente creía en sí misma. Está cabalgando sobre una gran ola y no pude hacer mucho con ella”, dijo Sara Bejlek tras su derrota ante Samsonova, según declaraciones difundidas por el portal checo iSport.