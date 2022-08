Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

El protagonista de este delicado y sensible filme nació como niña, pero se siente varón. Más allá de las inevitables confusiones, los miedos y las angustias que sufre en medio de su proceso de transición, tiene algunas certezas: por ejemplo, que lo llamen Lucho. Él (Tristán Miranda) vive, según se infiere, con su madre divorciada, pero emprende unas vacaciones veraniegas en un balneario con su padre (Daniel Cabot), con quien parece tener una relación bastante fría y distante, y con su hermana menor Memi (Amanda Pérez Berch). Las tensiones no tardan en aparecer, incluso a pesar de las buenas intenciones del papá, que no sabe bien qué hacer y a veces ni siquiera qué decir.