Dante en ojotas

La pregunta es si Camilo puede salir de la selva oscura. A diferencia de Dante, Camilo no tiene Virgilio ni Beatrice y tampoco llega a un Paraíso. En oposición al italiano, Camilo rueda como una hoja al viento por la selva selva y su destino es incierto: el amor es ese frágil dios que lo ha expulsado del sentido y que, en una operación cruel hecha de infidelidad, lo ha sacado del desengaño. Camilo ha sido abandonado por una mujer (no hay Beatrice pía y perfecta) y no es el amor-pasión el que encuentra en la conjetural salida. Todo indica que Camilo no podrá salir, ¿acaso como ninguno de nosotros podrá hacerlo?