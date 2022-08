Textos del último medio siglo del gran escritor salteño

Quizás, en cambio, en sus primeros poemarios Sylvester, salteño y lector entusiasta de Manuel Castilla y tantos otros comprovincianos memorables, nos deslumbraba también con un ímpetu celebratorio ausente ahora en estas páginas. Ocurre que el poeta actual es lo menos demagógico que el lector podría imaginar y que no busca nuestro aplauso; lo encuentra sin querer por la riqueza de su casi inédita creatividad, por la gracia de su inventiva y por el rigor y la perfección de sus composiciones. Algunas de ellas son poemas consejeros realmente notables e imprevistos; por ejemplo esta “exhortación para un propósito loable”: “Ya no cumpla más años / sin discusión quédese donde está: los años / traen goteras que / aunque no se las vea / terminan mojando la alfombra. / No junte tiempo, / ni envidia, / distráigase / de la maledicencia que viene con los años: ya ve / que la palabra años /vuelve y vuelve / y no tiene buena sombra / No espere nada del paso del tiempo: el tiempo / es engañoso como lo inestable; / y si sube la cuesta y se empeña / en llegar hasta el borde, / ya juntará evidencias contra el desperdicio de envejecer. / Quédese en su estaca: sano, ágil, suelto, concupiscente”.