"Quieren prohibir las manifestaciones de amor": La carta de Cristina Kirchner por el vallado en su casa

La ex jefa de Estado expresó que el 9 de diciembre de 2015, cuando finalizó su segundo mandato al frente del Ejecutivo nacional, se dirigía a su propiedad de Juncal y Uruguay "para pasar allí la noche y partir al día siguiente a mi casa en el sur". "No pude hacerlo", afirmó. Y sostuvo que "la esquina había sido copada por militantes y simpatizantes macristas, muy violentos, que me insultaban y amenazaban". "Esa noche tuve que dormir en la casa de mi hija, en el barrio porteño de Monserrat", agregó CFK.