Cristina Kirchner volvió a apuntar contra el Gobierno: "No mandan dinero a los comedores para comprar alimentos"

Ese grupo de religiosos, que incluye a sacerdotes militantes, como Juan Carlos Molina, Eduardo de la Serna y Francisco “Paco” Oliveira, es muy crítico del impacto social de las políticas económicas del actual Gobierno. Junto con ellos, la ex mandataria denunció que "a diario no mandan a los comedores dinero para comprar alimentos" y que la "gente come una o dos veces por día".