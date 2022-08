Amplían la preventiva por robo a Piero Pinna

Char, por su parte, rechazó varias cuestiones. Señaló que no existe ningún problema de arraigo y que los domicilios de su cliente están fijados. También sostuvo que a dos meses del hecho no se encontró pruebas para sostener que Pinna tenía un arma o que actuó en banda y adelantó que hasta podrían solicitar el sobreseimiento en cualquier momento. “La esposa de Pinna expresa que quiere ponerle fin a esta acción penal contra el padre de su hija. Realmente este caso no es más que una pelea entre cónyuges, pero el ministerio Público Fiscal lo sigue por una cuestión mediática. Además Pinna está detenido en Mar del Plata, no tiene sentido extender otra preventiva”, fundamentó. Y luego habló sobre algo que muchos defensores cuestionan desde que comenzó a aplicarse el nuevo código: “este caso nos muestra cómo las Fiscalías a veces usan y sostienen calificaciones legales más gravosas para extender prisiones preventivas. Acá no hubo un robo agravado, máximo puede acusarse un hurto y que entre cónyuges no es punible”.