Rige el etiquetado frontal: qué cosas van a cambiar en los supermercados

Ante este panorama y durante una charla con este diario, el endocrinólogo Luis Olaya, ex director de la carrera de especialización en nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), añade que, además de los octógonos negros, en las estanterías de los supermercados no veremos más dibujos, personajes, superhéroes o jugadores de fútbol en productos para niños. Algo que Disney implementa desde hace muchos años; si algo tiene más de cierta cantidad de azúcar, grasas saturadas o sodio, no aprueba las licencias de sus personajes para promocionar ese alimento. "La ley nos abrirá los ojos con la cantidad de azúcar oculta que tienen un montón de productos que a primera vista creíamos que eran sanos", declara.