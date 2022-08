Quiénes son los jugadores de la Selección que se quedaron afuera del álbum del Mundial Qatar 2022

Por otro lado, para los impacientes, existe la posibilidad de comprar el álbum completado a través de mercado libre, el cual tiene un valor de $ 34 mil aproximadamente, donde se lo ofrece con todas las figuritas listas para completarlo. Otro dato importante, los compradores recibirán el álbum y los sobres abiertos porque, según explica uno de los vendedores a un potencial cliente, "No pueden ir en sobres cerrados, ya que si no se abren los sobres no se conoce su contenido". Y explica: "Si comprás, por ejemplo 100 sobres, alrededor del 40% serán repetidas. Nosotros nos encargamos de armar la colección, colocarlos en packs y enviarlos".