En Tucumán, concluyeron cuál fue la clave que nos hizo sobrellevar la pandemia

Sobre las experiencias personales: a pesar de que sólo 1 de cada 5 participantes informó que su situación particular mejoró durante la pandemia, la mayoría evidenció conductas de afrontamiento positivo. Por ejemplo, 7 de cada 10 reveló que aprendió a convivir con la incertidumbre; el 80% señaló confianza en su creatividad para resolver problemas, y más de la mitad de los encuestados señaló una actitud positiva en pos de salir adelante. Sobre el cumplimiento de las medidas de cuidado, los especialistas percibieron un considerable acatamiento de parte de personas que reflexionaron sobre su barrio y su familia, aspecto que –indican- no se observó de la sociedad en general. Asimismo, cuando contrastaron resultados de acuerdo con el capital social del barrio, detectaron que, si bien la situación personal no cambia según se trate de barrios con baja, moderada o alta percepción de capital social, sí hubo un cambio beneficioso y significativo en las apreciaciones de aquellas personas que residieron en barrios más unidos.