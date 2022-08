"Aterrados": pymes de Tucumán, en alerta por los efectos que tendrá la quita de subsidios de luz y de gas

Por otro lado, indicó que el gobierno no anunció "absolutamente nada" para este sector, y que el plan de segmentación aplicado por el Gobierno también afecta la previsibilidad de los comercios. "No sabemos si las facturas se duplicarán en enero o de cuanto serán sin los subsidios. Y, pensando en el verano, para noviembre o diciembre ya tenés que tener cubiertos estos costos. Pero no sabemos si será viable o no", lamentó.